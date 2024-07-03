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Kaliforniya'da Elektrik Kesintileri Başladı

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Pasifik Gaz ve Elektrik şirketi, müşterilerine Salı günü sabah saatlerinde elektrik kesintilerinin başlayabileceğini bildirdi. Aşırı sıcaklar ve yangın riski nedeniyle yaklaşık 12.000 müşterinin elektrik kesintisi yaşaması söz konusu.

Pasifik Gaz ve Elektrik şirketi, müşterilerine Salı günü sabah saatlerinde elektrik kesintilerinin başlayabileceğini bildirdi. Aşırı sıcaklar ve yangın riski nedeniyle yaklaşık 12.000 müşterinin elektrik kesintisi yaşaması söz konusu.

SAN FRANCİSCO, 3 Temmuz (Xinhua) -- Pasifik Gaz ve Elektrik şirketi, sıcak hava dalgası nedeniyle ekipmanlarının orman yangınlarına yol açmasını önlemek amacıyla ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletinin Kuzey Kaliforniya bölgesinde elektrik kesintileri başlattı.

Şirket, Pazartesi günü müşterilerine yaptığı bilgilendirmede, Salı günü sabah saatlerinde elektrik kesintilerinin başlayabileceğini, aşırı sıcaklar ve yangın riski nedeniyle yaklaşık 12.000 müşterinin elektrik kesintisi yaşayabileceğini belirtti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, eyaletin birçok bölgesi için "rekor kıracak düzeyde olası sıcaklıkla" "tehlikeli derecede sıcak hava koşulları" tahmininde bulundu.

Servis, Salı ve Çarşamba günleri alışılmışın dışında güçlü yüksek basınç sisteminin Kaliforniya üzerinde hareket edecek olması nedeniyle Sacramento Vadisi, Lake County ve Solano County'nin bazı kesimleri için kırmızı alarm yayımladı.

Pasifik Gaz ve Elektrik şirketinde Meteoroloji ve Yangın Bilimi Kıdemli Direktörü olan Scott Strenfel, "Anormal derecede yüksek sıcaklık tahminlerinin yapıldığı ve şebeke talebinin yükseleceği bölgeleri yakından izliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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