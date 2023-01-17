KALİFORNİYA - ABD'de aralarında genç bir anne ve bebeğinin de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tulare kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 6 kişi öldürüldü. Polis kaynakları, cinayetin muhtemelen Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Tulare Şerifi Mike Boudreaux, Goshen'in merkezinde meydana gelen çatışmaların "özellikle kartelle bağlantılı olduğuna" inandıklarını ve polislerin en az iki şüpheliyi aradığını ifade etti. Ölenlerin arasında 17 yaşında genç bir anne ile altı aylık bebeği ve yaşlı bir kadın olduğu kaydedildi. Cesetleri sokakta bulunan anne ile bebeğinin kaçarken öldürüldüğü değerlendiriliyor. Ölen kişilerin kimlikleri açıklanmazken öldürülenlerin çoğunun kafalarından vurulduğu bildirildi.