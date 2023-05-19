'Kalfa' programıyla savunma sanayisine nitelikli eleman kazandırılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) desteğiyle, üniversiteden yeni mezun olan gençlerin savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı olarak kazandırılması amacıyla 'Kalfa' programı başlatıldı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlık bünyesindeki Savunma Sanayii Akademi koordinasyonuyla düzenlenen 'Kalfa Programı Tanıtım Töreni', Ankara'da gerçekleştirildi. Programa, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan ile İşkur, savunma sanayisi firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversite temsilcileri katıldı.

DEPREMZEDE GENÇLERE AYLIK 23 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuşmasında, 'Kalfa' programıyla üniversitelerin mühendislik ve temel bilimlerinden mezun olmuş gençlerin, 16 haftalık eğitim programı sonrası sektörde istihdam edilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Program kapsamında depremzede gençlere öncelik verilecek. İŞKUR'un desteğiyle, programa kabul edilen depremzede gençlerimize aylık 23 bin TL tutarında bir eğitim desteği sağlayacağız. Bu gençlerimizi 16 hafta yerine 12 haftalık hızlandırılmış, 'Kalfa Afetzede Özel' adını verdiğimiz yoğun bir eğitim programına dahil edecek, programı başarıyla bitiren gençlerimizi sektörümüzde istihdam edeceğiz. Programa dahil olacak gençlerimize birer yetkinlik karnesi vereceğiz. Hem SSB hem de YÖK ve İŞKUR'dan onaylı olacak olan bu sertifika, gençlerimizin diplomalarına da bir kaldıraç etkisi yapacaktır" dedi.

EĞİTİMLER, SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARINCA BELİRLENDİ

ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan, Savunma Sanayi Teknolojileri, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. destekleriyle içerikleri ortaklaşa belirlenen eğitimler; 'Hazırlık-Oryantasyon Modülü', 'Temel Eğitim Modülü' ve 'Alana Yönelik Teknik Eğitim Modülü' olmak üzere toplam 3 farklı modülden oluşuyor. Eğitim modüllerinin yanı sıra katılımcılar gerçek projeler üzerinde de vaka analizleri yapacak ve paydaş firmaların atölyelerinde uygulamalı eğitimler alacaklar. Program kapsamında 16 farklı sosyal ve 24 farklı teknik alanlar olmak üzere toplam 40 farklı alanda 300'ü geçen eğitime ait özgün müfredat gençlerle buluşacak. YÖK ile yapılan iş birliğiyle üniversitelerde görevli akademisyenler de programda eğitmen olarak yer alabilecek. 'Kalfa' programında alınan eğitimlerin, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında kredi olarak sayılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Adaylar bugünden itibaren 'www.vizyonergenc.com' adresinden programa başvurabilecek. (DHA)