Kalem tutkunları 5. kez "PenFest"te buluştu

Türkiye'nin ilk kalem festivali "PenFest", markaların son koleksiyonlarına, yazı gereçlerine ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yaptı.

PenFest Genel Müdürü Cenk Sözügüzel, Çırağan Sarayı'nda "markakalem.com" tarafından 5. kez gerçekleştirilen festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 2 gün boyunca kalemseverleri ağırladığını söyledi.

PenFest'te 56 katılımcı firma ve 72 markanın yer aldığını aktaran Sözügüzel, "Bu yıl 56 katılımcı firmanın 15'i yurt dışından geliyor. ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya ve Hırvatistan'dan katılımcı firmalarımız var ve bu bizi gerçekten çok memnun ediyor. Çünkü bu organizasyonun turizme de bir katkısı var." dedi.

"Tüm kalemseverler heyecanla buraya geliyor"

Günde 3 binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarına işaret eden Sözügüzel, bu yıl PenFest'te yeni olarak kalem uç ustaları, dolma kalem tamircileri, deri kalemlik üreticileri ve yepyeni mürekkeplerin de görülebildiğini kaydetti.

Sözügüzel, festivalde her bütçeye yönelik ürünlerin bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani 200 liraya bir dolma kalem ya da bir dolma kalem mürekkebi de alabilecekken, yaklaşık üç milyon liraya kadar ürün de var. Tabii bunlar kimi daha standart ürünler, kimi doğal taşlarla mücevherlerle süslenmiş, üzerinde gerçekten çok farklı hikayelerin olduğu çok değerli tasarımcılar tarafından hayata geçmiş dolma kalemler. Senede bir defa olan bir organizasyon olduğu için tüm kalemseverler heyecanla buraya geliyor. Onların burada yüzlerce çeşit mürekkep, defter, kalemle buluşması çok heyecan verici oluyor."

"Böyle bir ortamda bulunmak gerçekten güzel"

Festivale katılan Zeki Karaca Mücevherat'ın sahibi Zeki Karaca, 43 yıldır Kapalıçarşı'da mücevherle uğraştığını, 3 yıldır da fuara katıldıklarını söyledi.

Çok özel ürünler ürettiklerini vurgulayan Karaca, "Yaklaşık 12 karat, üzerinde pırlantası, mercan, kalem işçiliği ve elmaslarla bezeli Cumhuriyet'in 100. yılı kalemimiz var. Tarih zenginliğimiz olduğu için geçmişten ilham alarak yaptığımız değişik koleksiyonlarımız da var." dedi.

Karaca, böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı gururlu olduklarını söyleyerek, "İnsanlar müze eseri gibi bizim ürünlerimizi değerlendiriyorlar, bundan çok keyif alıyoruz. Sonuçta sanat ve sanatkar olarak övgü almak, insanların ilgisini çekmek ve böyle bir ortamda bulunmak gerçekten güzel." görüşünü paylaştı.

"İnsanların müziğe, sanata ilgisi bizi mutlu etti"

Akif Gözcü markasının sahibi tasarımcı Akif Gözcü de bu yıl festivale özel olarak "Sultan Bestekarlar" koleksiyonunu hazırladıklarını belirterek, "Musiki Eğitim Vakfının Rami Kütüphanesi'nde düzenlemiş olduğu Sultan Bestekarlar konserinden etkilenerek böyle bir koleksiyon hazırlamaya karar verdik. Osmanlı'da 36 padişahın 7'si aynı zamanda musiki ile ilgileniyorlar. Biz de bu koleksiyonda kalemimizin kapak kısmında padişahlarımızın görselini, gövde kısmında ise onlara ait olan eserlerin notalarını kaleme aldık. Çok keyifli bir çalışma oldu." şeklinde konuştu.

Festivale katılımların çok güzel olduğunu dile getiren Gözcü, "İlgi çok yoğun oldu. Çok mutlu olduk. İnsanların müziğe, sanata ilgisi bizi çok mutlu etti. Çok güzel iki gün geçirdik. Güzel bir festival oldu. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Gerçek kalem tutkunlarıyla buluşuyoruz"

PenFest katılımcı firma temsilcisi Volkan Coşkuner, Scrikss tarafından sınırlı sayıda üretilen, metal yüzeylerinde saf altın, saf gümüş, elmas ve pırlantalar kullanılarak hazırlanan "1923" isimli kalem ile koleksiyon kalemlerinden yine el işçiliğiyle üretilen ve benzersiz bir tasarıma sahip "Cumhuriyet Yolu" adlı kaleme ilişkin bilgiler verdi.

Coşkuner, PenFest'e üçüncü kez katıldığını belirterek, "Her sene bir sonrakini iple çekiyoruz, burada çok keyif alıyoruz. Çünkü gerçek kalem tutkunlarıyla buluşuyoruz ve onlarla çok farklı bir dünyada kalem üzerine yazmak üzerine ve değerli yazı gereçleri üzerine sohbet ediyoruz. Bu hem bizi geliştiriyor hem de ürünlerimizi müşterimize birebir tanıtma fırsatı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk tasarım kültürünü temsil etmeye çalışıyoruz"

Kilk Kalem kurucusu ve sahibi Oruç Gazi Kutluer ise festivale 2018'den beri katıldıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin ilk yerli butik el yapımı dolma kalem firmasıyız. Şu an dünyanın dört bir tarafında çeşitli ülkelerde bayilerimiz var. Türk işçiliğinin ve Türk tasarım zevkinin ve kültürünün tüm öğelerini en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.

PenFest'in uluslararası bir organizasyon haline geldiğine işaret eden Kutluer, "Türk halkının bu tip organizasyonlara çok ehemmiyet vermesi lazım. Çünkü bizim üzerinde bulunduğumuz toprak yazı üzerine kültürlerden oluşmuş ve biz bu kültürlerin son temsilcisiyiz. Bu temsil hakkımızı bir sonraki nesle en güzel şekilde aktarmak için bu tip organizasyonlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

İlki 2018'de yapılan PenFest'e prestijli kalem markaları, mürekkep ve kalem aksesuarları üreticileri, kalem koleksiyoncuları, kalem ucu ustaları ve kalem tamircileri katıldı.

Kalem markalarının yarışmalarıyla gün boyu farklı etkinliklerin sergilendiği festival kapsamında kalem ile yazı arasındaki yolculuğa dair sohbetler ve yarışmalarda gerçekleştirildi.

Vintage ürünlerin yanı sıra özel el yapımı tasarım kalemler de festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.