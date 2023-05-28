Kaleiçi'nde 4 mahallede sadece 594 seçmen var

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde yer alan ve günlük ortalama 20 bin kişinin giriş- çıkış yaptığı 4 mahallede, toplam 594 seçmen bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması, saat 08.00'den itibaren başladı. Antalya'da oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'taki seçimlere göre 889 kişi artarak 1 milyon 905 bin 525 oldu. Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi'nde bulunan ve günlük ortalama 20 bin kişinin ziyaret ettiği Tuzcular, Barbaros, Kılınçarslan ve Selçuk mahallelerinin ise toplam seçmen sayısı sadece 594. 4 mahallede en az seçmen 75 kişi ile Tuzcular Mahallesi'nde yer alırken, 311 seçmeni bulunan Kılınçarslan en fazla seçmenin olduğu mahalle oldu. Selçuk Mahallesi'nde 85 ve Barbaros Mahallesi'nde 123 seçmen yer alıyor.

'ORTALAMA 10-20 BİN KİŞİ GİRİP ÇIKIYOR'

Mahallelerinde 311 seçmen olduğunu belirten Kılınçarslan Mahallesi muhtarı Ali Kahraman, "Mahallemize gündüz ve geceleri çok sayıda giren çıkan insan var. Turistik bir yer olan Kaleiçi'nde bulunan 4 mahallemize günlük ortalama 20 bin kişi giriyor ve çıkıyor ama benim mahallemde seçmen sayısı sadece 311" dedi.

'SEÇİM ZAMANINI RAHAT GEÇİRİYORUZ'

Kaleiçi'nin 4 mahalleden oluştuğuna dikkati çeken Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin ise "Tuzcular Mahallesi olarak 75 seçmenimiz var. Kaleiçi'nde turistik geziler, eğlence mekanları olduğu için sirkülasyonumuz yüksek. Bununla beraber yat limanımızdan kaynaklı bir hareket var. Düden Şelalesi'nin döküldüğü yere ve diğer noktalara gezi düzenleniyor. Kaleiçi'nde yer alan 4 mahallemizde, 24 saat içerisinde 25 bin bandında insan sayısına ulaştığımız da oluyor" diye konuştu.

Kaleiçi'nde pansiyonların, eğlence mekanlarının fazlalığından dolayı insan sayısının fazla olduğunu söyleyen Çetin, "Mahallemiz kafeler, restoranlardan oluşuyor. Gündüzleri insanlar daha çok Kaleiçi'ni gezmeye, yat turlarına çıkmaya geliyor. Akşamları ise kafelere ve restoranlara hem eğlenmeye hem de yemek yemeye geliyorlar. Seçim zamanını rahat geçiriyoruz. Çünkü 4 mahallemizin toplam seçmen sayısı sadece 594" dedi. (DHA)