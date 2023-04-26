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Kalehan Ecdat Parkı'nda 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi

Kalehan Ecdat Parkı'nda 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi

Güncel Haberler

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenlikleri"ne katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenlikleri"ne katıldı.

Selçuklu Kalehan Ecdat Parkı'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit okula yaraşır bir manzara ile karşılaştığını belirterek, şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Murat Kılıç da, dünyada çocuklara armağan edilen yegane bayramda öğrencilerin hazırladığı gösterileri izlemeye gelen tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunu ekipleri yöresel oyunlar oynadı.

Düzenlenen etkinliğe öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

Murat Yiğit 23 Nisan Çocuk Güncel Haberler

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