Kalede ölümlü kavgaya 6'şar yıla kadar hapis istemi

GİRESUN (DHA) - GİRESUN Kalesi'nde, 8 ay önce seyyar satıcıların kavgasında darbedilen ve olaydan 9 saat sonra gittiği hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren Zeki Can Bebek'in (23) ölümüyle ilgili tutuksuz 3 şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 1 Temmuz 2021'de Giresun Kalesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mesire alanında mısır satan Zeki Can Bebek ile yer meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan seyyar çaycı C.G. (49) ve yakınları tartıştı. Tartışma, kavgaya döndü. Çöp kovası ve odunların da kullanıldığı kavgada Zeki Can Bebek, darbedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeki Can Bebek, ifadesinde kendisini darbettiğini belirttiği C.G., S.A., O.G., A.G. ve K.G.'den şikayetçi oldu. İfade işlemleri sonrası taraflar serbest bırakıldı.