"Kale'nin Altın Çocukları", İkinci Meclis Bahçesi'nde konser verdi - Haberler

"Kale'nin Altın Çocukları", Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, İkinci Meclis (Cumhuriyet Müzesi) Protokol Bahçesi'nde konser verdi.

Altındağ Belediyesince, Ankara Kalesi'nde yaşayan ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, boş vakitlerini değerlendirmeleri için "Kale'nin Altın Çocukları" projesi kapsamında çeşitli kişisel gelişim eğitimleri verilen 6-10 ve 11-14 yaş grubu çocuklar, başkentin farklı noktalarında verdikleri konserlere İkinci Meclis'te devam etti.

İzleyicilerden büyük alkış alan çocuklar, davul çalarak ve Ankara havası oynayarak arkadaşlarının çaldığı müzik eşliğinde hünerlerini sergiledi.

AA muhabirine, etkinlik hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 28 Mayıs'tan itibaren Ankara'nın tarihi bölgelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda çeşitlik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Festival kapsamında yüzlerce etkinlik düzenleneceğini belirten Balcı, "Ulucanlar Müzesi'nden başlamak üzere, Hamamönü'nde, Hamamarkası'nda, Ankara Kalesi'nde, Hacı Bayram Veli'de, Roma Hamamı'nda, İkinci Meclis binasında, CSO Binası da dahil olmak üzere her bir köşede ayrı bir sergi, konser, söyleşi 12 Haziran'a kadar devam edecek. Ankaralıların yoğun ilgisini bu etkinliklerde görüyoruz." dedi.

Balcı, "Kale'nin Altın Çocukları"nın 2,5 yıl önce başlattıkları proje kapsamında sahne alacak seviyeye geldiğini ifade ederek, Ankara Kalesi ve çevresinde yaşayan çocukların boş vakitlerini değerlendirmeleri için benzer projeleri yürüttüklerini aktardı.

Çocukların sportif, kültürel, sanatsal ve müzik alanında gelişimlerini tamamlamaları amacıyla uzmanlar tarafından eğitimler verildiğini dile getiren Balcı, şunları söyledi:

"Burada çocuklar gözle görülür bir şekilde gelişim sağladılar. Hem özgüvenleri arttı hem de kabiliyetleri doğrultusunda işler yapmaya başladılar. Bugün de inanılmaz bir performansa imza attılar. Harika bir performans sergilediler. Tarihi bir mekanda böyle bir kalabalığın karşısında çok güzel bir etkinlik ortaya koydular. Bunu görmek bizi çok mutlu etti. Bu mekanları keşfetmek isteyenleri sanatın, kültürün ve tarihin buluştuğu Başkent Kültür Yolu Festivali'ne davet ediyoruz."

"Babam bana bir kaç şey öğretmişti"

Konser ekibinin davulculuğunu yapan 12 yaşındaki Çınar Şeker ise baba mesleğini kurslarda profesyonel şekilde öğrendiğini anlattı.

Davulunu çok sevdiğini belirten Şeker, "İlk başlarda çok heyecanlıydım, sonra alıştım. Kursta zorlanmadım. Çünkü babam bana bir kaç şey öğretmişti. Öğrendiklerimi burada kolaylıkla yaptım. Hocalarım sonra bana daha da ilgi gösterdi." diye konuştu.