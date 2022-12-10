KALE DİREĞİ ÜZERİNE DEVRİLEN 9 YAŞINDAKİ YİĞİT KURTARILAMADI Güncel Haberler Rize'de, Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan futbolcu Yiğit Demirel (9), 3 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rize'de, Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan futbolcu Yiğit Demirel (9), 3 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Arzu ERBAŞ RİZE, (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Rizespor Rize DHA Güncel Haberler

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