Kale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Kale ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikletinin devrilmesi sonucu 30 yaşındaki Serdar Sağıt hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Muğla-Denizli kara yolunda Serdar Sağıt'ın (30) kullandığı motosiklet, Gökçeören Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sağıt'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağıt'ın cenazesi Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
