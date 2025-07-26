Kale'de Kamu Görevlisi Kılığında 1,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık

Denizli'nin Kale ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Gökçeören Mahallesi'nde yaşayan M.Y'nin telefonla aranarak dolandırıldığı şikayet üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 1,5 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelenin E.D. olduğunu tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilen E.D'yi Trabzon'da gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.