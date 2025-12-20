İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 8 bin 306 lira ceza
İzmir Bornova'da kaldırımı kullanarak tehlikeli şerit değiştiren sürücüye 8 bin 306 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu.
İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımı kullanıp şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 8 bin 306 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün kaldırımı kullanarak tehlikeli şerit değiştirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucu sürücünün B.İ. (61) olduğu tespit edildi.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye 8 bin 306 lira idari para cezası uygulandı.
B.İ, adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.