Kaldırımdaki yayaları teğet geçip kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı...Kaza anı kamerada
Kırıkkale'de dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Şehrin farklı noktalarında yaşanan trafik kazalarında, ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları görüldü.
Kaldırımdaki yayaları teğet geçip kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı...Kaza anı kamerada
Trafik kazaları KGYS kamerasında
KIRIKKALE - Kırıkkale'de dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan kazalarda sürücülerin dikkatsizliği dikkat çekti.
Şehrin farklı noktalarında yaşanan trafik kazalarında, ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları görüldü.