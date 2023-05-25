Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kaldırımdaki banklar vandalların hedefi oldu

Kaldırımdaki banklar vandalların hedefi oldu

Güncel Haberler

Eskişehir'deki bir ara sokağın kaldırımında bulunan banklar kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Odunpazarı İlçesi, Arifiye Mahallesi, İnhisar Sokak üzerinde bulunan ve bilinmeyen şahıslar tarafından tahrip edilen banklar dikkatleri çekti.

Eskişehir'deki bir ara sokağın kaldırımında bulunan banklar kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Odunpazarı İlçesi, Arifiye Mahallesi, İnhisar Sokak üzerinde bulunan ve bilinmeyen şahıslar tarafından tahrip edilen banklar dikkatleri çekti. Bankların kırılması çevre esnafının tepkisine neden olurken, bölgede sıkça bu tarz olaylar yaşandığı öğrenildi. Dershaneler sebebiyle mahallede çok fazla öğrenci olduğu belirtilirken, bazı zamanlar gençlerin de bu tarz eylemler yaptığı belirtildi. Mahalle sakinleri, kamu mallarına zarar verilmesi sebebiyle rahatsız olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Seçim Sonuçları
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title