KALDIRIMDA YÜRÜRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNE İLE 1'İ BEBEK, 2 ÇOCUĞU YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Zeyne Hamed (30) ile kızları Raide (6) ve Abir Hamed (2) yaralandı. Yaralılardan Abir Hamed'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Tınaztepe Sokak'ta, bir ortaokulun yakınında meydana geldi. Şahin K.'nin (60) direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 KBP 35 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 16 AEU 245 plakalı otomobile, ardından da kaldırımda yürüyen Zeyne Hamed ile çocukları Raide ve bebek arabasındaki Abir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne, kızı ve bebeği ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raide'nin sedye üzerindeyken annesinin elini bırakmadığı görüldü. Anne ile büyük kızının sağlık durumunun iyi olduğu, Abir Hamed'in ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü Şahin K., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)