KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ - Haberler

BARTIN'da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan'ın (50) üzerine düştü. Yaralanan Küçükbasan, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi 930'uncu Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan'ın üzerine düştü. Küçükbasan, omzundan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan'ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel