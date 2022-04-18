Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı - Haberler

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Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da drift yapmaya başlar başlamaz otomobilini kaldırıma çarpan sürücü, sosyal medyada alay konusu oldu.

Antalya'da drift yapmaya başlar başlamaz otomobilini kaldırıma çarpan sürücü, sosyal medyada alay konusu oldu. Görüntüleri izleyenler hem güldü hem de 'Videonun devamı sanayide çekilir' şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişinin yorum yağmuruna tuttuğu drift görüntüsü, Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde kaydedildi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü caddeye drift atarak çıkmak istedi. Yaklaşık 3 saniyelik drifti sonrası sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Tam bu sırada kazaya en yakın şahit olan motosiklet sürücüsü ise ne olduğuna anlam veremedi.

"VİDEONUN DEVAMI SANAYİDE ÇEKİLİR"

Görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar hem güldü, hem de 'Herkes yapamaz bunu', 'Videonun devamı sanayide çekilir' gibi yorumlarda bulundu.

Suat Metin

ANTALYA (İHA)

Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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