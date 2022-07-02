Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı Zehra kurtarılamadı; kaza kamerada MERSİN'de, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21), sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptı. MERSİN'de, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21), sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Gürses, hastanede hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü M.Ş.K., gözaltına alındı. Kaza, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ş.K. adlı kadının kullandığı 33 PG 184 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e çarptı. Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.Ş.K. gözaltına alınırken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Gürses'in, üzerine hızla gelen araçtan kaçmaya çalışırken, duvarla arasında sıkıştığı anlar yer aldı. Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel Tragger Güncel Haberler

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