Kaldırımda Bekleyen Kişiye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaldırımda Bekleyen Kişiye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen bir kişiye çarptıktan sonra mobilya mağazasına giren otomobilin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişi tedavi sonrası taburcu oldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarparak mobilya mağazasına giren otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın Caddesi'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada yaralanan sürücü Osman Sarkıdan, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Sarkıdan'ın otomobiliyle kaldırıma çarparak yaraladığı Sabri S'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza

Osman Sarkıdan'ın kullandığı 09 AHZ 005 plakalı otomobil, 29 Mayıs'ta kaldırımda bekleyen Sabri S'ye çarpmış, kontrolden çıkan otomobil daha sonra mobilya mağazasına girmişti.

Kazada yaralanan sürücü Sarkıdan ve Sabri S, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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