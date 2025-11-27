Kaldırımda Araç Kullanan Sürücüye 1986 Lira Ceza

AFYONKARAHİSAR'da aracını kaldırımda sünen sürücü kısa sürede tespit edilerek, 1986 lira uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerinde araç kullanan bir sürücünün sosyal medyada görüntülerinin yayınlanması üzerine harekete geçti. Emniyet ekiplerinin kısa sürede tespikt edilen sürücüye 1986 lira para cezası uygulandı.

'KALDIRIMLAR YAYALARINDIR'

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaldırımın yayalara ait olduğunu vurguladı. Yanık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yayınlanan görüntü üzerine ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonrasında trafik düzenini bozacak, yayaların ve başka araçların güvenliğini tehlikeye atacak şekilde kaldırım üzerinde araç kullanan sürücü tespit edilerek gereği yapıldı."

Haber- kamera: AFYONKARAHİSAR, -