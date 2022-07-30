KALDIRIMA ÇIKIP AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLDE YANARAK CAN VERDİ - YENİDEN - Haberler

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KALDIRIMA ÇIKIP AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLDE YANARAK CAN VERDİ - YENİDEN

ANTALYA'da otomobilin direksiyon kaybeden sürücü, kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı.

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ANTALYA'da otomobilin direksiyon kaybeden sürücü, kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı. Bir anda alev alan araçtan çıkamayan sürücü, yanarak can verdi. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaza, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücü, kullandığı 77 ED 077 plakalı otomobilin direksiyon hakimini kaybetti ve hızla kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü, otomobilin alev almasıyla birlikte yanarak can verdi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı. Polis sürücünün ismini belirlemeye çalışırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifade doğrultusunda iki aracın yarışması sonucu kaza olduğu ortaya çıktı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Güncel Haberler

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