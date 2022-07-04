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Kaldıkları konteyner ve boya deposu yandı, köpeği zarar görmemesi için saldı

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Kaldıkları konteyner ve boya deposu yandı, köpeği zarar görmemesi için saldı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, boya deposuna da sıçradı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, boya deposuna da sıçradı. İşçilerin de seferber olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kulübeye bağlı köpeği zarar görmemesi için serbest bırakan iş yeri çalışanı Osman Diren ise "Ekmek teknemiz yandı" diyerek gözyaşı döktü.

Yangın, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6830 Sokak'ta bir inşaat firmasında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, boya deposu olarak kullanılan yere sıçradı. Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, işçiler de boyaların yanmaması için mücadele verdi. Bu sırada iş yeri çalışanlarından Osman Diren, kulübeye bağlı köpeği, zarar görmemesi için serbest bıraktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 45 dakikada söndürüldü.Telefonda konuştuğu bir arkadaşına yangını anlatan Osman Diren, "Ekmek teknemiz yandı" diyerek gözyaşı döktü. Yangını görünce itfaiyeyi arayan Halil Çakmaklı ise "Kısa süre içinde büyüyüp, gecekonduya sıçradı. Nasıl oldu, anladım. Hemen itfaiyeyi aradım" dedi. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

İtfaiye Ekmek Kepez Güncel Haberler

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