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KALDIĞI DÜKKANDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya 'da bir süredir kendisinden haber alınmayan Emre Örge (80), kaldığı dükkanda ölü bulundu.

Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınmayan Emre Örge (80), kaldığı dükkanda ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokakta bulunan bir dükkanda meydana geldi. Emre Örge'ye yemek getiren ve kendisinden 3-4 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açıp, içeri girdi. Yatakta hareketsiz yattığı belirtilen Emre Örge'nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kilolu olması ve hava sıcaklığı yüzünden dağılmaya başlayan Emre Örge'nin cansız bedeni, 7 kişilik ekip tarafından güçlükle cenaze aracına konularak, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan Emre Örge'in geçen yıl patates kızartması yaptığı sırada uyuyakalması nedeniyle çıkan yangında yaralanıp, ölüm tehlikesi atlattığı ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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