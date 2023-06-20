Kalça dolgusu sonrası ölüm davasında doktorun cezası istendi

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz Solmazgül'ün ölümüyle ilgili davada, doktor Öner Özsoyeri'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.