KALBİNE YENİLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA GÖREV YAPTIĞI HASTANEDEN UĞURLANDI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi devlet hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Mestan Ay, bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 44 yıllık doktor Ay, için Alaşehir Pazar Camii'nde kılınan namazın ardından görev yaptığı hastane bahçesinde tören düzenlendi. Dr. Ay, törenin ardından götürüldüğü doğduğu Sarıgöl ilçesi kırsal Çavuşlar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Mestan Ay, geçen ay evinde aniden rahatsızlandı. Evli, 3 çocuk babası Ay, İzmir Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 44 yıllık doktor Ay'a kalp yetmezliği teşhisi konulup, tedaviye alındı. 37 yıldır Alaşehir'de görev yapan Dahiliye Uzmanı Ay, meslektaşlarının müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ay'ın ölüm haberi meslektaşları, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Dr. Mestan Ay için bugün öğlen Alaşehir Pazar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Dr. Ay'ın eşi Enise Ay, oğlu Çağrı Ay, gelini Şeyma Ay, kızı Fatma Akgün, damadı Adnan Akgün, diğer kızı Sıla Ay, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Dr. Ay'ın cenazesi görev yaptığı Alaşehir Devlet Hastanesi bahçesine getirildi. Cenaze hastane bahçesine geldiğinde gözyaşları sel oldu.

'EKSİKLİĞİNİ ALAŞEHİR VE HASTANE OLARAK ÇOK HİSSEDECEĞİZ.'

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kadir Gem, Mestan Ay'ın hem meslek hem de özel hayatıyla kendilerine örnek olmuş buru olduğunu belirtip, Biz ona hep 'Mestan Abi' diye sesleniyorduk. Sabaha karşı vefat haberini alınca içimize bir matem havası çöktü. Eksikliğini Alaşehir ve hastane olarak çok hissedeceğiz. Bazen kelimler meramımızı anlatmaya yetmiyor. Tanıyan, tanımayan herkesin sevebileceği çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Alaşehir için de birçok hizmette bulundu. Hem sağlık olarak hem de hastanenin yapılmasında, diyaliz ünitesinin açılmasında büyük hizmetlerde bulundu. Özverili bir çalışma yaptı, son güne kadar da görevinin başındaydı. Eksikliğini her gün hissedeceğiz. Allah yakınlarına sabır versin, mekanı cennet olsun dedi.

DOĞDUĞU MAHALLEDE TOPRAĞA VERİLDİ

Helallik alınmasının ardından Dr. Mestan Ay'ın cenazesi doğum yeri olan Sarıgöl ilçesi kırsal Çavuşlar Mahallesi mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.(DHA)