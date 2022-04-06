Kalbine yenik düşen Astsubay Başçavuş Manisa'da toprağa verildi - Haberler

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Kalbine yenik düşen Astsubay Başçavuş Manisa'da toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kalbine yenik düşen Astsubay Başçavuş Manisa'da toprağa verildi

Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığında görevli iken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Yunus Yılmaz, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığında görevli iken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Yunus Yılmaz, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığında görev yapan evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Yunus Yılmaz (54) hayatını kaybetti. 29 Mart Salı günü birliğinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahalenin ardından Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yılmaz, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi Çukuroba Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi.

Yılmaz'ın cenaze törenine yakınları ile birlikte Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile askeri erkan katıldı.

(Behzat Akcan/İHA)

Kalbine yenik düşen Astsubay Başçavuş Manisa'da toprağa verildi

Kalbine yenik düşen Astsubay Başçavuş Manisa'da toprağa verildi

Kalbine yenik düşen Astsubay Başçavuş Manisa'da toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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