Kalbinden bıçaklanarak öldürülen genç adam son yolculuğuna uğurlandı

Kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dükkanında tartıştığı şüpheli tarafından kalbinden bıçaklanan genç adam son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkamacının sahibi Abdurrahim Bozboğa ile A.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanındaki bıçakla Bozboğa'yı kalbinden bıçakladı. Yaralanan Abdurrahim Bozboğa kanlar içerisinde yere yığıldı, A.Y. ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Abdurrahim Bozboğa'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. A.Y. ise olaydan bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Abdurrahim Bozbağa'nın cenazesi ise Tevfik Hoca Cami'de kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.