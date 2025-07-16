Kalbinden 10 santim büyüklüğünde kitle çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta kalp kapakçığı değişimi için ameliyata alınan Aziz Karabörk'ün (47) kalbinden 10 santim büyüklüğünde 250 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. 7 saat süren ameliyatı yapan Doç. Dr. Mehmet Kirişci, daha önce de benzer ameliyatlar yaptıklarını belirterek, "Lakin bu hastamızdaki kalbin içerisindeki pıhtının ağırlığı ve boyutu ilk defa gördüğümüz bir hadise. Bu kadar büyük bir kalp kitlesi oluşmuş olması çok az görülen tablo. Yani 10 santim ve üzerinde bir pıhtıyla kalmış olması ve çıkarılması mucizevi bir olay" dedi.

Nefes darlığı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümüne başvuran Aziz Karabörk, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından muayene edildi. Hastanın muayenesi ve tetkiklerinde Karabörk'ün çocukken geçirdiği ateşli hastalığı bağlı olarak kalp kapağının çürüdüğü ve kalbinde de kitle olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Karabörk ameliyata alındı. Kalp kapağı açıldığında Aziz Karabörk'ün kalbinin içindeki kitlenin tahminlerden daha büyük olduğu ortaya çıktı. Ameliyatı yapan Mehmet Kirişci ve ekibinin de şaşırdığı kitlenin alınması ve kalp kapağının değiştirilmesi 7 saat sürdü. Ameliyat sonunda Karabörk'ün kalbinden 10 santimetre büyüklüğünde ve 250 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.Aziz Karabörk'ün çocukken geçirdiği ateşli hastalığın kalbinde ritim bozukluğuna neden olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Kirişci, bunun sonucunda da kalp içerisinde pıhtı oluşmaya başladığını söyledi. Pıhtının zamanın da fark edilmediği taktirde büyüyüp kitle haline geldiğini kaydeden Kirişci, şöyle devam etti: "Bu hastamızda da bu büyüme esnasında bu kopan pıhtılar beynine ya da vücuduna herhangi bir organa ataraktan ciddi bir ölüm de dahil olmak üzere, felç de olmak üzere birtakım ciddi problemler oluşturabilir. Şimdi bu hastamız tedavi süreci içerisinde pıhtının ileri derecede büyümesine yaklaşık 10 santimetreye ulaşmasına kadar tedavi içerisine alınmamış. Bu ilerleme süreci içerisindeki pıhtılar kopup da felç gibi, ölüm gibi tablolar oluşturabilecekken oluşturmadan mucizevi bir şekilde yaklaşık 10 santimetreye ulaşana kadar fark edilmeden büyümüş. Bu aşamada bu pıhtılar oradan kopup atmış olsaydı şayet ölüm tablosu oluşabilirdi Dolayısıyla biz bu hastamızın tanısını koyduk ve ameliyata aldık. Ameliyatta romatizmal olarak oluşan kalp kapağı taşlaşmış şekildeydi. Onu çıkarttık ve açtığımızdaki en önemli şey kalbin içerisindeki sol tarafında tamamen içini dolduran ve parçalı bir şekilde oluşmuş totalin de 10 santime ulaşan 250 grama ulaşan bir ağırlıkta bir pıhtı oluştuğunu gördük. Bu kalbin içerisinde bu aşamaya kadar gelmiş olması ve hayatta kalmış olması bu hasta için mucizevi bir olay. Pıhtıları çıkarırken kalbin içerisine yeni bir zar oluşturduğunu gördük. Hani bu olayın büyüme aşamasına kadar ne kadar geç kalındığının göstergelerinden birisi. Hem oluşan bu pıhtı zarını aynı zamanda da pıhtıların hepsini tamamen çıkarttık ve temizledik."

'MUCİZEVİ BİR OLAY'

Kalp kapağı değiştirme ve kitle temizleme ameliyatlarını tek bir ameliyatta yaptıklarını belirten Kirişci, "Kalp kapağı değişimi gibi ameliyatlar 3-4 saatlik bir ameliyat. Tabii biz bu hastamızı ameliyata aldığımızda öncesinde birtakım tetkiklerle pıhtının olduğunu biliyorduk ama bu kadar büyük ve organize olmuş bir pıhtı topluluğunu ameliyatta gördüğümüzde bayağı şaşırdık ve dolayısıyla normal akışında beklediğimizden çok daha uzun bir ameliyat oldu. Ortalama 6-7 saatlik bir ameliyat sonrasında ameliyatı başarıyla tamamlamış olduk. Burada iki tane büyük kalp ameliyatını aynı ameliyatın içerisine koymuş olduk. Hem kalp kapağındaki bozukluk tamamen ortadan kaldırılmış oldu yeni bir kalp kapağı takılarak hem de bu kalbin içerisindeki oluşmuş pıhtılar en küçük zerresine kadar temizlenmiş oldu. Daha öncesi meslek hayatımızda benzer ameliyatlar yaptık elbette. Kalbin içerisinde pıhtı oluşmuş olması ya da kalp kapağının çökmüş olması yaptığımız ameliyatlar içerisinde. Lakin bu hastamızdaki kalbin içerisindeki pıhtının ağırlığı ve boyutu ilk defa gördüğümüz bir hadise. Bu kadar büyük bir kalp kitlesi oluşmuş olması çok az görülen tablo. Yani 10 santim ve üzerinde bir pıhtıyla kalmış olması ve çıkarılması mucizevi bir olay" diye konuştu.

'KENDİMİ 20 YAŞ GENÇLEŞMİŞ GİBİ HİSSETTİM'

Aziz Karabörk ise ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi. Kalbinden çıkarılan kitlenin büyüklüğünün kendisini de şaşırttığını belirten Karabörk, "Benim böyle bir kitleden haberim yoktu. Narkozdan çıkıp gösterdiklerinde ben de çok şaşırdım. Yani böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Allah razı olsun hekimlerimizden. Hayata döndürdüler beni. Yol yürüyemiyordum, 2-3 adım attığım zaman kesiliyordum artık. Ama şu anda iyiyim, ameliyatın yeni çıkmama rağmen asansörlerin ayağıyla gidip gelebiliyorum. Hem kalp kapağım değişti hem kalbimin içindeki pislikler temizlendiği için kendimi 20 yaş gençleşmiş gibi hissettim" diye konuştu.