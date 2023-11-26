Kalbi sağda atan genç takılan "yapay kalbiyle" yaşamını sürdürüyor

Göğsünün sağ tarafındaki ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede kalbi dahil tüm organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen 29 yaşındaki Mert Kahraman, hayata tutunmasını sağlayan yapay kalbiyle organ bağışı bekliyor.

Kahraman, 2017'de göğsünün sağ tarafında hissettiği ağrı nedeniyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. Ağrısının neden kaynaklandığı ilk etapta tespit edilemeyen Kahraman'a detaylı tahlil ve tetkik yapılarak, tomografi çekildi.

İncelemeler sonucunda Kahraman'ın, dünyada on binde bir görülen, tüm organların normal lokalizasyonları yerine ayna görüntüsünde olduğu gibi vücudun karşı tarafında yer aldığı ve tıpta "situs inversus totalis" olarak adlandırılan nadir bir hastalıkla dünyaya geldiği anlaşıldı.

Kalbi de sağda olduğu için kriz geçirdiği 9 saatin sonunda tespit edilen Kahraman, 23 yaşına kadar herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ve organlarının terste olduğunu bilmediği hayatında bir de kalp yetmezliğiyle karşı karşıya kaldı.

Acil müdahale gerektiğinde bilinmesi için hastalığının adını dövme yaptırdı

Mert Kahraman, acil tıbbi müdahale gerektiğinde bilinmesi için bu durumun tıptaki adını göğsünün sol tarafına dövmeyle yazdırdı.

Bu arada, kalp yetmezliğinden dolayı yıllar içerisinde solunum sıkıntısı artan ve kalp ağrıları sıklaşan Kahraman, tedavi için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Buradaki doktorlar, kalp nakli olması gereken Kahraman'a uygun donör bulununcaya kadar kalbin kan pompalama görevini üstlenen "yapay kalp" cihazı (ventriküler destek cihazı) takılmasına karar verildi.

Ameliyatla yapay kalp cihazı takılan genç hasta, "gerçek kalbine" kavuşacağı günü bekliyor.

"Tomografi çekilmeseydi hastalığı tespit edilemezdi"

Kahraman'ın tedavi sürecini yürüten ekipte görev alan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hakan Hançer, AA muhabirine, sağ göğüs ağrısıyla 2017'de bir sağlık kuruluşuna başvuran hastanın tetkiklerinde tüm organlarının "ayna görüntüsü" şeklinde, 180 derece ters dönmüş olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Kalbinin de sağda olduğu belirlenen Kahraman'a situs inversus totalis tanısı konulduğunu anlatan Hançer, ağrının kalp krizinden kaynaklandığının anlaşılması üzerine kendisine stent takıldığını dile getirdi.

Uzm. Dr. Hançer, ilerleyen süreçte kalp yetmezliği tanısı konan Mert Kahraman'ın zamanla şikayetlerinin arttığını ve yaşı genç olduğu için kalp nakli olması gerektiğine karar verildiğini belirterek, "Dekstrokardik (kalbin sağda olması) bir hastada her ne kadar zor bir ameliyat olsa da olası bir kalp nakli ameliyatı için bekleme listesine alıyoruz. Ancak belirgin derecede, özellikle son 2-3 aydır şikayetlerinin artması üzerine hastaya 'Sol Ventrikül Mekanik Destek Cihazı'nın (yapay kalp cihazı) implantasyonu yapabilir miyiz?' diye değerlendirdik ve yapay kalp cihazını dekstrokardik bir hastaya başarılı şekilde implant ettik." ifadelerini kullandı.

Bu hasta özelinde solda olması gereken organların sağda olmasında işlevsel bir sıkıntı olmadığını çünkü organların görevlerini yapmaya devam ettiğini söyleyen Hançer, hastaya tomografi ya da film çekilmediği sürece bu durumun tespit edilemeyeceğini bildirdi.

Uygun donör bulunursa kalp nakli yapılacak

Uzm. Dr. Hakan Hançer, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu tanıda olan bir hastaya ilk kez yapay kalp cihazı ameliyatı yaptıklarını anlattı.

Hastalığın dünyada görülme oranına ilişkin de bilgi veren Hançer, "Literatüre baktığınızda situs inversus totalis on binde bir görünüyor. (Dünyada) Literatürde kalbi sağ tarafta olup kalp cihazı yerleştirilen 10 civarında bildiri var. Türkiye'de benim bildiğim tek. Onun dışında 2023'te bu son teknoloji cihazın yerleştirildiği dünyada da ikinci hasta oldu." ifadesini kullandı.

Hançer, yapay kalp cihazı taktıkları Mert Kahraman'ın taburcu edildikten sonra normal hayatına dönebileceğini belirterek, hastaya kalp nakli zor olsa da bunun imkansız olmadığını, kendisini de bu konuda bilgilendirdiklerini, anatomik olarak uygun bir kalp donörü bulunursa nakli gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Koştuğunda ya da heyecanlandığında kalp çarpıntısı hissetmiyordu

Mert Kahraman da yıllar önce sağ göğsünün ağrıması nedeniyle başvurduğu bir hastanede, iç organlarının ters olduğunu öğrendiğini belirterek, kalp krizi geçirdiğinin de 9 saat sonunda anlaşıldığını söyledi.

Kalp krizi geçirene kadar herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığına dikkati çeken Kahraman, "Bu süre zarfında hiçbir şekilde rahatsızlanmadım. Hiçbir şekilde röntgen, tomografi ya da elektrokardiyografi (EKG) çektirmemi gerektiren bir hastalığım olmadı. İç organlarımın ters oluşu hayatımda herhangi bir problem sergilemedi. Ters olduğunu öğrendiğimde şok oldum. Böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum." diye konuştu.

Kahraman, hastalığı çok fazla insanda görülmediği için bu durumun kendisini farklı hissettirdiğini dile getirerek, tanı konulmadan önce koştuğunda ya da heyecanlandığında kalbinin sağda attığını hiç hissetmediğini, böyle anlarda kalbine dokunduğunda çarpıntının sağ tarafa yansıdığını düşündüğü için böyle bir rahatsızlığı olacağının aklına gelmediğini sözlerine ekledi.