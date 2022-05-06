Kakava Şenlikleri'nde "yumurta tokuşturma yarışması" düzenlendi - Haberler

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Kakava Şenlikleri'nde "yumurta tokuşturma yarışması" düzenlendi

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Kakava Şenlikleri'nde 'yumurta tokuşturma yarışması' düzenlendi

Edirne'de düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kapsamında boyalı yumurta tokuşturma yarışması yapıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Kakava- Hıdırellez Şenlikleri kapsamında boyalı yumurta tokuşturma yarışması yapıldı.

Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan alanda şenliklere katılanlar, Edirne Belediye Bandosu'nun müzikleriyle dans etti.

Roman havalarıyla yöresel halk oyunları gösterisinin de sunulduğu etkinliğe katılanlar neşeli anlar yaşadı.

Konserin ardından yarışma alanına gelen Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan yumurta tokuşturdu.

Gürkan, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, çeşitli kentlerden gelen binlerce kişinin Kakava'ya katıldığını, eğlenceli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Ardından protokol üyeleri niyet çekti.

Vali Canalp'in eşi Ayten Canalp, "Ah beni vah beni, dinlemez bu yar beni, ne yaptım ki sana, gel kaçır desem beni." manisini okudu.

Canalp'in de "Aşk olsun hanım, kaçır dedin de kaçırmadık mı." demesi katılımcıları gülümsetti.

Etkinlikte boyalı yumurtalar ve bir sepetin içinde niyetlerin yazılı olduğu kağıtlar şenliğe katılanlara dağıtıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Saraçlar Caddesi, Ekrem Canalp, Hıdırellez, Edirne, Güncel, Haberler

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