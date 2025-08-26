Kajiki Tayfunu Vietnam'da Can ve Mal Kaybına Yol Açtı

Vietnam'da etkili olan Kajiki Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli fırtına ve seller nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Vietnam News'e göre, Kajiki Tayfunu'nun neden olduğu sağanak ve seller ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tayfunda 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, 44 binden fazla kişi de evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi.

Sel ve şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 7 bin ev hasar gördü veya çatısı uçtu, 28 bin 814 hektar pirinç tarlası sular altında kaldı.

Ülkede yaklaşık 1,3 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Yetkililer, hasar tespiti ve yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda Kajiki Tayfunu nedeniyle 23 Ağustos'ta "4. seviye" acil durum ilan edilmişti.

Kajiki, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti.