Kajiki Tayfunu Vietnam'da Can Kaybını Artırdı

Vietnam'da etkili olan Kajiki Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, 34 kişi yaralandı. Tayfun, ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli fırtına ve sellerle büyük hasara yol açtı.

Vietnam'da etkili olan Kajiki Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli fırtına ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, yaralı sayısı 34 oldu.

Vietnam News'in haberine göre, Kajiki Tayfunu'nun neden olduğu sağanak ve seller ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralı sayısının 34'e yükseldiğini kaydeden yetkililer, bir kişiden de haber alınamadığını belirtti.

Yetkililer ayrıca, tayfun nedeniyle yaklaşık 1,6 milyon kişinin elektrik kesintisi yaşadığı bilgisini paylaşarak, 15 evin de tamamen yok olduğunu söyledi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yerel yetkililere, arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürmesi için harekete geçmesi talimatı verdi.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda Kajiki Tayfunu nedeniyle 23 Ağustos'ta "4. seviye" acil durum ilan edilmişti.

Kajiki, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
