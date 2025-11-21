Haberler

Kaja Kallas'tan ABD'ye Rusya Yaptırımları Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları ertelememesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın barış koşullarını belirlemesi gerektiğini belirten Kallas, yaptırımların uygulanmaması durumunda Rusya'nın çıkarlarının korunacağına dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'ye Rusya'ya yönelik yaptırımları ertelememe çağrısı yaptı.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB-Asya Pasifik Bakanlar Forumu'nun ardından basına açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planla ilgili fikri sorulan Kallas, herhangi bir barış anlaşması şartlarına Ukrayna tarafından karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, "Bugün, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımların devreye gireceği gündü. Umarım bugün bu yaptırımların ertelendiğine dair bir şey duymayız çünkü Rusya'nın istediği tam olarak bu." dedi.

AB tarafı ile ilgili olarak da Rusya'nın yaptırımlar çerçevesinde dondurulan varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunda çekinceye sahip olduğunu dile getiren Kallas, "Bu tuzağa düşmemek konusunda çok kararlı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.