Kaja Kallas'tan ABD'ye Rusya Yaptırımları Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'ye Rusya'ya yönelik yaptırımları ertelememe çağrısı yaptı.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB-Asya Pasifik Bakanlar Forumu'nun ardından basına açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planla ilgili fikri sorulan Kallas, herhangi bir barış anlaşması şartlarına Ukrayna tarafından karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, "Bugün, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımların devreye gireceği gündü. Umarım bugün bu yaptırımların ertelendiğine dair bir şey duymayız çünkü Rusya'nın istediği tam olarak bu." dedi.

AB tarafı ile ilgili olarak da Rusya'nın yaptırımlar çerçevesinde dondurulan varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunda çekinceye sahip olduğunu dile getiren Kallas, "Bu tuzağa düşmemek konusunda çok kararlı olmalıyız." ifadesini kullandı.