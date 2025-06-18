Kaja Kallas: Rusya, Savunma Harcamalarında Sağlık ve Eğitimi Geçecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın 2025'te sağlık, eğitim ve sosyal politikaların toplamından daha fazla savunma harcaması yaptığını belirterek "Bu, uzun vadeli bir saldırganlık için uzun vadeli bir plan." dedi.

Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 24-25 Haziran'da yapılacak NATO zirvesi hakkındaki oturumda konuştu.

Rusya'nın Avrupa için "tehdit oluşturduğunu" kaydeden Kallas, Moskova'nın 2024'te AB ülkelerinin toplamından daha fazla savunma harcaması yaptığını söyledi.

Kallas, Rusya'nın 2025'te ise sağlık, eğitim ve sosyal politikalara ayırdığı bütçenin toplamından daha fazla savunma harcaması yaptığını ifade ederek "Bu, uzun vadeli bir saldırganlık için uzun vadeli bir plan. Kullanmayı planlamıyorsanız, orduya bu kadar harcama yapmazsınız." dedi.

Avrupa'nın "saldırı altında olduğunu" ve her geçen gün dünyanın "daha tehlikeli bir hal aldığını" söyleyen Kallas, bu konuda beraber çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Kallas, NATO zirvesinde savunma harcamalarının artırılması konusunun tartışılacağına değinerek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in üye ülkelere bu harcamaları artırmaları çağrısında bulunduğunu hatırlattı.