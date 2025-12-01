Kaja Kallas'dan Ukrayna İçin Barış Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanması için daha zayıf olan taraf Ukrayna üzerinde baskı kurulmasının daha muhtemel olduğunu belirterek, "Bu, hiç kimsenin çıkarına olmaz." uyarısında bulundu.

Kallas, AB Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

Mağdurun desteklenmesi ve saldırganın ödüllendirilmemesi için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizen Kallas, "Hedefimiz bir sonraki savaşa zemin hazırlayacak bir anlaşma değil, adil ve kalıcı bir barıştır. Ukrayna'ya sağlam ve sürdürülebilir finansman sağlanması bunun ana unsurudur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya finansman oluşturmak için risklerin paylaşılması gerektiğini savunan Kallas, 18 Aralık'ta düzenlenecek AB Zirvesi'nin bu açıdan kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Kallas, Ukrayna'ya askeri desteğin de artırılması gerektiğini kaydederek, "Mantık çok basit. Ukrayna sahada ne kadar güçlü olursa müzakere masasında da o kadar güçlü olur." dedi.

Ukrayna'da yürütülen yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuşan Kallas, bu çerçevede güven unsurunun kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele kurumlarının görevini yerine getirdiğine işaret etti.

"Putin'in herhangi bir anlaşmaya uzun süre sadık kalması beklenmiyor"

Savunma bakanlarının Avrupa savunmasını da ele aldıklarını ifade eden Kallas, "Herkes, Avrupa'nın kendi savunmasını güçlendirmeye devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir. Harekete geçmek için fazla vaktimiz yok. Putin'in herhangi bir anlaşmaya uzun süre sadık kalması beklenmiyor. Güçlü olmazsak bunun sonuçlarını daha erken göreceğiz." uyarısında bulundu.

Kallas, askeri hareketlilik konusunun da görüşüldüğünü, bu konunun Avrupa güvenliği için kritik bir sigorta poliçesi olduğunu aktararak, askeri hareketlilik alanında ilerlemenin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya "tazminat kredisi" hakkında da konuşan Kallas, "Moskova'nın Ukrayna'ya verdiği zararlardan dolayı tazminat ödemesi gerekiyor ve dondurulan Rus devlet varlıklarına dayalı tazminat kredisi bunun için doğru bir zemin oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dondurulmuş Rus varlıklarının Belçika'da bulunması nedeniyle Brüksel'in bu konudaki risklere ilişkin kaygıları bulunduğunu ve bunları anlayışla karşıladıklarını belirten Kallas, söz konusu risklerin ve yükün paylaşılması gerektiğinin altını çizdi.

"Ukrayna üzerinde baskı kurulması kimsenin çıkarına olmaz"

Kallas, ABD'nin yürüttüğü müzakere süreciyle ilgili ise "Korkum şu ki, baskının tamamı daha zayıf tarafa yöneltilebilir çünkü savaşı bitirmenin en kolay yolu Ukrayna'nın teslim olmasıdır. Bu, hiç kimsenin çıkarına olmaz." ifadelerini kullandı.

AB'nin yanı sıra bu durumun küresel güvenliğe de zarar vereceğini ifade eden Kallas, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda açıkça, sınırların güç kullanarak değiştirilemeyeceğinin vurgulandığını anımsattı.

Kallas, Rusya'nın davranışlarının cezasız kalması halinde aynı durumun dünyanın başka yerlerinde de meydana geleceğini kaydetti.

Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı daha agresif bir tutum takınıp takınmayacaklarına dair ise AB Yüksek Temsilcisi, "Şu anda bu konuda daha ne yapabiliriz sorusunu tartışıyoruz. Çünkü Rusya farklı alanlarda giderek daha saldırgan hale geliyor." diye konuştu.