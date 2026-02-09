AB'den ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İtalya'da protesto edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İtalya'da protesto edilmesine ilişkin, "ABD'den Avrupa'ya yönelik çok da hoş olmayan ifadeler duyduk. Elbette kamuoyumuzun da bir gururu, Avrupa'ya özgü bir gururu var." ifadelerini kullandı.

Euronews'e verdiği röportaja göre Kallas, 13-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nın yoğun bir gündemi olacağına işaret etti.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için İtalya'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yuhalanarak protesto edilmesine ilişkin Kallas, "ABD'den Avrupa'ya yönelik çok da hoş olmayan ifadeler duyduk. Elbette kamuoyumuzun da bir gururu, Avrupa'ya özgü bir gururu var." değerlendirmesini yaptı.

" Rusya, her zaman azami talepler öne sürerek müzakere eder"

ABD öncülüğünde yürütülen Rusya- Ukrayna müzakereleri hakkında da konuşan Kallas, Rusya'nın müzakere taktiğinin her zaman azami talepler öne sürmek olduğunu belirterek, "Kendisine hiçbir zaman ait olmamış şeyleri talep eder, ardından tehditler, ültimatomlar ve güç kullanımıyla baskı kurarlar. Sonrasında ise Batı'da her zaman, Rusya'nın daha önce sahip olduğundan daha fazlasıyla masadan kalkması için bir şeyler teklif edecek kişiler çıkar." diye konuştu.

Kallas, Rusya ile iletişim kurmak için özel bir temsilci atanmasıyla ilgili ise temel meselenin birinin atanması olmadığını, odaklanılması gereken konunun Rusya'nın vereceği tavizler olduğunu dile getirdi.

ABD'nin aynı zamanda İran'la müzakereler yürüttüğünü hatırlatarak, "AB'nin sadece gözlemci konumunda kalıp kalmadığının" sorulması üzerine ise Kallas, kendilerinin de İran'la temasta olduğunu kaydetti.

Kallas, "Ancak ABD'nin sahip olduğu askeri güç dikkate alındığında, Avrupa'nın askeri kapasitesine kıyasla daha fazla etki ve baskı gücüne sahip olduğu açık. Avrupa askeri gücünü ise hala inşa etme sürecindeyiz." dedi.