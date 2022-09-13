KAIROS Gallery, "Reimage: Morning After Dark" sergisiyle yarın açılıyor Güncel Haberler KAIROS Gallery, "Reimage: Morning After Dark" adlı sergisiyle ilk kez sanatseverlere kapılarını açacak. KAIROS Gallery, "Reimage: Morning After Dark" adlı sergisiyle ilk kez sanatseverlere kapılarını açacak. Toplam 18 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışı, yarın saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Sergideki sanatçılar arasında Can Akgümüş, Can İncekara, Ecem Yüksel, Erdal Duman, Gurur Birsin, Gülnihal Yıldız, Irmak Canevi, Metehan Törer, Murat Balcı, Murat Kahya, Murat Önen, Kazım Şimşek, Robert Mapplethorpe, Sezer Arıcı, Sebahattin Yüce, ŞANT, Uğur Ulusoy ve Ümmühan Yörük bulunuyor. KAIROS Gallery'de sanatseverlerle buluşacak "Reimage: Morning After Dark" sergisi, sanatçının ve sanat üretiminin iki kutuplu üretim pratiğini izleyicilerin dikkatine sunuyor. Güncel Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Bulovalı Murat Balcı Erdal Duman ulusoy Güncel Haberler

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