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Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede feromon tuzakları kullanılıyor

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele amacıyla feromon tuzakları kullanılıyor. Tuzaklar, fındık ve diğer meyve ve sebzelerin zarar görmesini engellemek için kullanılıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele amacıyla feromon tuzakları da kullanılıyor.

Başta fındık olmak üzere pek çok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kimyasal ve mekanik mücadele yöntemleri kullanılıyor.

Tekkeköy ilçesinde de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 20 feromon tuzağının ağaçlara kurulumu tamamlandı.

Feromon tuzakları, Tekkeköy ilçesinde sahil kuşağındaki Ovabaşı, Hamzalı, Kababürük, Sıtmasuyu, Güzelyurt ile orta kuşakta bulunan Çırakman, Gökçe Balcalı, Yağbasan, Sarıyurt, Kerpiçli, Büyüklü ve yüksek kuşakta bulunan Yaylageriş, Çayırçökek ve Akbaşlar mahallerine yerleştirildi.

Yerden 1,5-2 metre yüksekte asılan tuzakların salgıladığı koku sayesinde kahverengi kokarcaların gelmesi ve tuzağın içine girip hapsolması sağlanıyor.

Etki süresi 12 hafta olan tuzaklar, haftada iki kez kontrol edilerek tuzağa düşmüş böcek miktarları belirlenecek. İçi dolan bidonlardaki böcekler imha edilerek popülasyonun azalması sağlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Tekkeköy Samsun Tarım Çevre Güncel Haberler

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