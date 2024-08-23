Üye Girişi
Haberler

Kahverengi Kokarca Zararlısı Fındık Üretimini Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Çarşamba, Terme ve Salıpazarı Ziraat Odası başkanları, kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili açıklama yaptı. Zararlının fındık başta olmak üzere diğer ürünlere de zarar verdiği belirtildi.

Samsun'da Çarşamba, Terme ve Salıpazarı Ziraat Odası başkanları, kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili açıklama yaptı.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kahverengi kokarca zararlısının 2017'de Gürcistan'dan ülkeye girdiğinde çok katı önlemler alınması gerektiğini söylediklerini ama bu konuda fazla duyarlı olunmadığını gördüklerini söyledi.

Kahverengi kokarca zararlısının Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'a yayıldığını ve tüm ürünleri tehdit ettiğini anlatan Aydemir, "Kokarca, fındığın yanı sıra mısır, kivi ve sebzeyi de tehdit ediyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz, fabrika sahipleri, esnafımız, kısacası fındıktan maddi anlamda kim gelir elde ediyorsa herkesin taşın altına elini koymasını istiyoruz. Üreticilerimizin kış döneminde kahverengi kokarca zararlısının sığınma yeri olarak kullandığı alanları ilaçlamasını istiyoruz." dedi.

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ise fındıkta yüzde 60'lara varan zarar bulunduğunu belirterek, "Kahverengi kokarca zararlısının ürünlere verdiği zararın afet kapsamına alınmasını istiyoruz. Çiftçimiz fındığını kaybetti, mısırını kaybediyor, soyayı kaybetmek üzere. Kahverengi kokarca zararlısı çeltikte de görünmeye başladı. Kısacası tarım ovası bitmek üzere diyebiliriz." diye konuştu.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy da kahverengi kokarca zararlısının Salıpazarı'nda da etkili olduğunu dile getirerek, "Tüccar arkadaşlarla görüşmelerimizde, fındıkta randımanın 40'ın altında olduğunu söylüyorlar. Bunu bizler de gözlemledik. Tüccarda fındık fiyatı 110 liradan 100 liraya kadar düşüyor. Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Ayvacık ilçelerimizde yaklaşık 92 bin ton fındık bekleniyor. Benim tahminimce bunun yüzde 40'ı kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle büyük kayba uğrayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Salıpazarı Çarşamba Ekonomi samsun Terme Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir? KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024! KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi! BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU KPSS SONUÇ EKRANI 2024: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (sonuc.osym ve E- devlet GİRİŞ) KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı! 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi (POMEM) başvuru şartları neler? Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra'nın hayatı ve kariyeri... En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? 23Ağustos En Hamarat Benim izleme linki!
title