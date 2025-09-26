Haberler

Kahverengi Kokarca Topluyoruz Projesi Salıpazarı'nda Başladı

Güncelleme:
Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla başlatılan proje kapsamında, öğrencilere bilgilendirme yapıldı ve farkındalık oluşturuldu. En çok kokarca toplayan öğrencilere ödüller verilecek.

Salıpazarı ilçesinde, "Kahverengi Kokarca Topluyoruz Projesi" uygulamaya konuldu.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ile Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Muslubey Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere, "Kahverengi Kokarca Topluyoruz Projesi"ni anlattı.

Bölgedeki tarımsal ürünlere büyük zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında başlatılan etkinlikte öğrencilere hem bilgilendirme yapıldı hem de farkındalık oluşturuldu.

Proje kapsamında öğrencilerin topladıkları kokarcalarla yarışmaya katılacağı, en çok kokarca toplayan öğrencilere bisiklet ve çeşitli sürpriz hediyeler verileceği duyuruldu.

Kaymakam Beyazıt, projenin önemine değinerek, "Bu zararlıya karşı mücadelede toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin bu konuda duyarlılık göstermesi çok kıymetli." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
