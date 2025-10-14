Haberler

Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Etkili Adımlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede 631 noktada 1 milyondan fazla hanede ilaçlama ve 72 bin üreticiye eğitim verildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısıyla etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele ettiklerini belirterek, bu kapsamda 631 noktada, 1231 personelle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılan mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Bazı bölgelerde tarımsal üretime zarar veren ve havaların soğumasıyla kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele verdiklerini vurgulayan Yumaklı, "631 noktada, 1231 personelimizle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Yumaklı, mücadele kapsamında 72 bin üretici ve vatandaşa eğitim verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk. Zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yaptık. Meskun mahaller ve sosyal alanlarda Sağlık Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ve işbirliğiyle bu mücadeleyi sonuna dek sürdürmeye kararlıyız. Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
