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Kahverengi Kokarca ile Mücadele Protokolü İmzalandı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Protokolü İmzalandı
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Giresun’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP arasında 'Kahverengi Kokarca ile Etkin Mücadele' projesi protokolü imzalandı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kokarca zararlısına karşı tedbirlerin devam edeceğini bildirdi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı arasında "Kahverengi Kokarca ile Etkin Mücadele" projesi protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kokarca zararlısına karşı gereken tedbirlerin alınmaya devam ettiğini söyledi.

Serdengeçti, sadece Tarım ve Orman Bakanlığının değil, diğer bakanlıkların da gereken desteği sağladıklarını belirtti.

DOKAP Başkanı Gültekin ise kurum olarak kokarcayla mücadelede kendilerinin de gereken desteği verdiklerini ifade ederek, zararlıya karşı tüm paydaşların ortak mücadele etmesi gerektiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın projenin uygulama konulması sözleşmesini imzaladı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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