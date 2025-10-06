Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Saha Çalışması Yapıldı

Haberler

Salıpazarı ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında, üreticilere uygulamalı eğitim verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cezbet-öldür yöntemiyle etkili mücadele tekniklerini sahada anlattı.

Salıpazarı ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Muslubey Mahallesi'nde, kahverengi kokarca zararlısına karşı cezbet-öldür yöntemiyle uygulamalı saha çalışması yapıldı.

Zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla yapılan çalışmada, üreticilere hem teorik hem de uygulamalı bilgi verildi. Cezbet-öldür tuzaklarının kullanımı ve etkin mücadele yöntemleri sahada detaylı şekilde anlatıldı.

Saha etkinliğine Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal da katılarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve üreticilerle bir süre sohbet etti. Özdal, "Kahverengi kokarca tarımsal üretim için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle farkındalık oluşturmak ve mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak büyük önem taşıyor." dedi.

Yetkililer, benzer saha çalışmalarıyla ilçenin farklı mahallelerinde de mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
