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Kahverengi kokarca fındık üretimine zarar veriyor

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OMÜ Ziraat Fakültesi'nden yapılan açıklamada, kahverengi kokarcanın son yıllarda ülkede sıkça görüldüğü ve özellikle fındık üretiminde büyük zarara yol açtığı belirtildi.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Doç. Dr. İslam Saruhan, kahverengi kokarcanın istilacı böcek olduğunu belirterek, son 5 yılda ülkede sıkça görüldüğünü ve özellikle fındık üretiminde büyük zarara yol açtığını ifade etti. Kahverengi kokarcanın kışı evlerde geçirdiğini söyleyen Doç. Dr. Saruhan, "Yaklaşık 300 ürüne ciddi zarar veren bir böcektir. Özellikle fındığa ciddi zarar veriyor" dedi.

Son yıllarda özellikle fındık bahçelerinde sıkça görülen ve üretime yüzde 20 civarında zarar verdiği belirtilen kahverengi kokarcanın istilacı bir böcek olduğunu belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, bu böcekle mücadelede dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere yaklaşık 300 ürüne zarar verdiğini dile getiren Doç. Dr. Saruhan, "Ülkemizde son 5 yıldır sık görülmeye başladı. Şu anda fındık üretimini ciddi şekilde tehdit ediyor. Ayrıca sadece fındıkta değil yaklaşık 300 ürüne ciddi zarar veren bir böcek" dedi.

Kahverengi kokarcanın istilacı bir tür olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Saruhan, "Girdiği ülkelerde hızlıca yayılmakta ve zararı da gittikçe artmaktadır. Son yıllarda ülkemizi özellikle fındıkta ciddi tehdit etmekte. Fındıktaki en önemli zararlarından biri, lekeli iç dediğimiz fındığın kalitesini bozmaktan kaynaklanmaktadır. Bölgede her geçen yıl sayısı artıyor. Bu yüzden üreticilerimiz bu konu üzerinde çok şikayetçiler. Devletimiz de ciddi şekilde bu konu ile mücadele ediyor" diye konuştu.

'DOĞRU İLAÇ VE DOĞRU İLAÇLAMA ZAMANI İLE ÖNLEM ALINABİLİR'

Kahverengi kokarca böceği için alınması gereken önlemlere de değinen Doç. Dr. İslam Saruhan, "Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ciddi adımlar atarak Karadeniz'de, özellikle Samsun'da bir laboratuvarda bu böceğin yumurtasını yiyen samuray arılarını yetiştiriyor. Halkımız ise bahçelerde bunları gördüklerinde ilaçlı mücadele vermeli. Şu anda ruhsatlı 4 adet ilacı bulunuyor. İlacın başarısını artıran en önemli şeylerden biri de ilaçlamanın zamanında yapılmasıdır. Bu hayvanın diğer önemli özelliklerinden biri de kışı evlerimizde geçirmesidir. Özellikle ekim ayında evlerimize gireceklerdir. Kışı geçirmek için evlerimizi kullanacaklardır. İnsanlara herhangi bir zararı yoktur. Ancak kışı evde geçirdiği için bir sonraki yıla çok daha dayanıklı şekilde geliyorlar. O yüzden bu böceğin evlere girmesini engelleyip dışarıda kalmasını sağlamalıyız. Bunun birkaç yolu vardır. Açık alanlar kapatılabilir, sineklik takılabilir. Hayvan eğer dışarıda kalırsa kışın soğukta ölebilirler. Bu da en iyi mücadele yöntemlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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