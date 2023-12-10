Kahvenin tarladan fincana serüvenini yerinde takip ediyorlar

Türk kahve firmaları, kahvesiyle dünyaya ün salan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'daki hasada katılarak, kahveseverlerin beğenisine sunacakları lezzetlerin tarladan toplanıp paketleninceye kadarki sürecine tanık oluyor.

Başkent Addis Ababa'dan 400 kilometre uzaklıkta yer alan Yergaceffee kentindeki tarlalarda işçiler tarafından özenle toplanan kahve meyveleri, dalından fincana kadar uzun bir yolculuk geçiriyor.

Kasım-ocak arasındaki sezonda tarlalardan toplanarak yıkama istasyonlarına götürüldükten sonra sınıflandırılıp kabuklarından ve üzerindeki müsilajdan arındırılan kahve meyveleri, yaklaşık 10 gün süren kurutulma işlemine tabi tutuluyor.

Türk kahve firmaları da tiryakilerin beğenisine sunulan kahvenin bu zorlu yolculuğunun tüm aşamalarını yerinde takip ediyor.

" Türkiye'yi çok güzel kahveler bekliyor"

QM Barista Academy Kurucusu Yunus Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kahvenin ana vatanı" Etiyopya'nın Yergaceffee kentinde 2 bin 300 metre yükseklikteki kahve tarlalarında bulunduklarını söyledi.

Etiyopya'ya 3. kez geldiğini ifade eden Çakmak, Türkiye'de yaptıkları organizasyonla yaklaşık 10 kişilik ekiple kahve hasadı gezisine katıldıklarını dile getirdi.

Çakmak, kahve tarlalarında süreci yakından takip etme fırsatı elde ettiklerini, gündüzleri kahve meyvesi toplama, geceleri de yıkama işlemlerini yerinde gördüklerini anlattı.

Bu yılın hasat edilen kahvelerini dünyanın dört bir yanındaki kahveseverlerin beğenisine sunacaklarını kaydeden Çakmak, "Özellikle Türkiye'ye en iyilerini seçip göndereceğiz. Türkiye'yi çok güzel kahveler bekliyor. Kahve Diyarı'yla yaptığımız işbirliğiyle, Türk kahvesini sadece Brezilya'nın Rio Minas çekirdeğiyle değil Etiyopya'nın natürel ve yıkanmış kahveleriyle yapacağız." dedi.

"Etiyopya kahvenin ana vatanı"

Yunus Çakmak, İstanbul'da kahve üzerine eğitim verdiği okulunun bulunduğunu belirterek, okulda kahvenin temel unsurlarını ve tarladan fincana kadar uzanan süreci detaylı şekilde anlattıklarını söyledi.

Bunu yaparken de Etiyopya'dan kahve meyveleri getirdiklerini kaydeden Çakmak, "Meyvelerin nasıl işlemlerden geçtiğini çektiğimiz görüntülerle destekleyerek anlatıyoruz. Bir iş yaptığınızda onun emekçisi olmanız gerekiyor. Biz de kahve emekçilerinin neler yaşadığını görüyor ve bunu insanlara aktarıyoruz. Bir fincan kahve içiyorsunuz ama hangi süreçlerden geçiyor, bunları görmeniz gerekiyor. Bunun için bize çok yararı oluyor." diye konuştu.

Çakmak, kahvenin dünyanın birçok yerine Etiyopya'dan gittiğini, her bölgenin kendine özel tat profili ve lezzeti olduğunu söyledi.

Etiyopya'daki kahve hasadına sonraki yıllarda da katılacaklarını aktaran Çakmak, "Bir çalışmamız var, gerçekleşirse seneye büyük bir operasyon yapacağız. Bu yıl kahve hasadı gezi programını profesyonelce yaptık, önümüzdeki yıllarda bunu daha da artıracağız. Kahve hasadındaki organizasyonu bize sunduğu için Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran ve Rixos Trading sahibi Ozan Semerci'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çakmak, Etiyopya'nın kendileri için ayrı bir önemi olduğuna dikkati çekerek,"Çünkü burası kahvenin anavatanı." dedi.

Etiyopya kahve çekirdeğinden Türk kahvesi yapıyorlar

Kahve Diyarı İcra Kurulu Başkanı Taha Yılmaz da Türkiye genelinde 120 şubeye sahip kahve zinciri olduklarını belirtti.

Geçen yıldan beri kahve hasadını Etiyopya'da bizzat kendilerinin yaptığını dile getiren Yılmaz, "Kendi kahvelerimizi toplayıp kavurduktan sonra Türkiye'nin her yerine sevkiyat yaparak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.

Yılmaz, Türk damak tadına daha uygun olduğu için Etiyopya kahvesini kullandıklarını söyledi.

Etiyopya kahve çekirdeğinden Türk kahvesi yaptıklarını anlatan Yılmaz, kahveseverlerin Etiyopya kahve çekirdeğini daha çok beğendiği için tercihlerinin o yönde olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, geçen yıl Etiyopya'daki ilk hasada katıldıklarını belirterek, bu yıl ise sosyal medya takipçilerine hasat programını paylaşarak, katılmak isteyenlerle Etiyopya'ya geldiklerini aktardı.

"Türkiye'deki yerli kahve zincirleri lider pozisyonuna gelecek"

Çalıştıkları farklı tedarikçilerle birlikte Türkiye'ye yılda yaklaşık 20 konteyner Etiyopya kahvesi ithal ettiklerini anlatan Yılmaz, ilerleyen dönemlerde iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını beklediklerini vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'de yerli kahve zincirlerinin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Türk markalarının büyümesine destek oluyoruz. Onları rakip olarak görmüyoruz. Yerli kahve zincirlerini el birliğiyle ileriye taşıyacağız. Burada, kahvenin diyarında, Etiyopya'da kahve hasadını kendimiz yapıyoruz, bu son derece önemli bir şey. Buradan topladığımız kahveleri doğrudan Türkiye'ye götürerek orada kavuruyoruz. Yani kavrulmuş kahve ithal etmemeye çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'deki yerli kahve zincirleri önümüzdeki yıllarda lider pozisyonuna gelecek."

Türkiye'nin kahve pazarında çok önemli bir role sahip olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Türk kahvesini dünyaya tanıttıklarını sözlerine ekledi.