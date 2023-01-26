Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAHVEHANEDE UNUTULAN PARA DOLU ÇANTA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Güncel Haberler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir kahvehanede unutulan ve içerisinde 166 bin liranın bulunduğu çanta polis ekipleri tarafından sahibi Rasim Vargün'e teslim edildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir kahvehanede unutulan ve içerisinde 166 bin liranın bulunduğu çanta polis ekipleri tarafından sahibi Rasim Vargün'e teslim edildi. Çantasına kavuşan Vargün, polise ve kahvehane sahibine teşekkür etti.

Olay, Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak'ta hizmet veren Turgutlu Adliye Sarayı'nın karşısındaki kahvehanede meydana geldi. Manisa'dan, Turgutlu'ya arsa almak için satıcıyla görüşmeye gelen ve görüşmesi olumsuz sonuçlanan Rasim Vargün, kardeşiyle birlikte kahvehanede çay içtikten sonra ayrıldı. Manisa'ya varmak üzereyken çantasının yanında olmadığını fark eden Vargün, durumu polise bildirdi. Kahvehaneye giden polis ekipleri, iş yeri sahibinin muhafaza altına aldığı çantayı açarak paraları saydı. İçinde 166 bin Türk lirasının olduğu çanta, sahibi Rasim Vargün'e teslim edildi.

'MANİSA'YA VARINCA ÇANTAYI UNUTTUĞUMUZU FARK ETTİK'

Para dolu çantasının kahvehanede olduğuna sevinen Rasim Vargün, Turgutlu'ya arsa almaya geldik. İşimiz olmadı. Çay içtikten sonra çıktık, Dalgınlığımıza gelmiş. Manisa'ya varınca çantayı unuttuğumuzu fark ettik. Polisi aradık, gelip çantayı almışlar. Param eksizsiz olarak bulunduğu için mutluyum. Polis memurlarımıza ve kahvehane sahibine teşekkür ediyorum. dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turgutlu Manisa Çay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title