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Kahvehanede şaka sonucu ölüm

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SULTANGAZİ'de kahvehanede oyun oynadıkları sırada arkadaşının silahını alan Muhammed Y.(17), boş zannettiği silahı şaka yapmak için arkadaşı 21 yaşındaki Ali Yavrutürk'ün kafasına dayadı. Muhammed Y.'nin tetiğe basmasıyla tabancadan çıkan mermi Yavrutürk'ün kafasına isabet etti. Yavrutürk olay yerinde hayatını kaybetti.

SULTANGAZİ'de kahvehanede oyun oynadıkları sırada arkadaşının silahını alan Muhammed Y.(17), boş zannettiği silahı şaka yapmak için arkadaşı 21 yaşındaki Ali Yavrutürk'ün kafasına dayadı. Muhammed Y.'nin tetiğe basmasıyla tabancadan çıkan mermi Yavrutürk'ün kafasına isabet etti. Yavrutürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi, 1505 Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ali Yavrutürk (21) ve Muhammed Y.(17), diğer iki arkadaşlarıyla birlikte kahvehanede buluşarak oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında Muhammed Y., yanındaki arkadaşından silahını alarak, Yavrutürk'ün kafasına dayadı. Boş zannettiği silahı ateşledi. Ali Yavrutürk, kafasından aldığı kurşun yarasıyla olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammed Y., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavrutürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Yavrutürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinden kaçan Muhammed Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"İKİSİNİN DE ARKADAŞ OLDUĞUNU DUYDUK"

Mahalle Sakini Ömer Akbaba, "Kahvede olan arkadaşlar olayın nasıl olduğunu görmüşler, ben bilmiyorum. İkisinin de arkadaş olduğunu duyduk. Bizim geldiğimiz kahvede olduğunu duyunca bizde duyup, geldik" dedi. Sultan Sarıboğa ise, "Vuran kişi, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmış. Bildiğim kadarıyla ikisinin de memleketi aynı. Bizim bildiğimiz bu kadar. Bizim geldiğimiz kahveye geliyorlarmış. Ben görsem tanırım. Diğer türlü tanımam" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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