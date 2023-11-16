Kahvehanede polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kahvehanede uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kahvehanede uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana gelen olayda, uygulama yapmak için bir kahvehaneye giren polis ekiplerine oyun oynayan 3 kişi tarafından mukavemet gösterildi. Haber verilmesi ile birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde gelen polis ekipleri tarafından şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel