Kahvehanede polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kahvehanede uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kahvehanede uygulama yapan polislere mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana gelen olayda, uygulama yapmak için bir kahvehaneye giren polis ekiplerine oyun oynayan 3 kişi tarafından mukavemet gösterildi. Haber verilmesi ile birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde gelen polis ekipleri tarafından şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ