KAHVEHANEDE KAVGA ETTİ; EVİNİN ÖNÜNDE BACAĞINDAN VURULDU

GAZİOSMANPAŞA'da aralarında husumet bulunan taraflar arasında kahvehanede başlayan tartışma, taraflardan birinin evinin önünde devam etti. Tartışma sırasında 1 kişi, tartıştığı kişiye silahla ateş ederek bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Kasım Cumartesi gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kahvehanede, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Daha sonra kahvehaneden çıkan taraflardan biri evine doğru yürümeye başladı. Evinin bulunduğu sokağa geldiğinde kahvehane de tartıştığı kişinin, yanındaki arkadaşlarıyla beraber kendisini takip ettiğini fark etti. Taraflar arasında sözlü tartışma burada da devam etti. Sesleri duyan biri kadın iki mahalle sakini aşağı inerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada taraflardan biri belindeki silahı çıkararak, tartıştığı kişinin bacağına ateş ederek yaraladı. Yaralanan kişi, arkadaşlarıyla beraber olay yerinden uzaklaştı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yaşanan olay bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, bacağından yaralanan kişinin olay yerinin yakınında bulunan bir hastaneye gittiği, tedavisinin tamamlanmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, silahlı kişinin olaydan sonra başka bir yere taşındığı öne sürüldü.

Güvenlik kamerası

-olay anı

Aktüel

-olayın yaşandığı sokaktan görüntüler