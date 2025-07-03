Kahvehanede Demir Sopalarla Darbe: 3 Gözaltı

Kahvehanede Demir Sopalarla Darbe: 3 Gözaltı
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Samsun'un Canik ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışmanın ardından K.G. isimli genç, demir sopalarla darbedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde kahvehanede K.G.'yi (23) demir sopalarla darbeden 3 kişi, gözaltına alındı.

Olay, 28 Haziran'da Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. K.G. ile A.K. (22), kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.K., C.K. (30) ile Y.K. (22) demir sopalarla K.G.'yi darbetti. K.G., kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi olduktan sonra polise şikayette bulundu. K.G., verdiği ifadede, ismini Ahmet olarak bildiği kişi tarafından kahvehane dışına çıkarılarak darbedildiğini söyledi. Çalışma başlatan polis, dün olaya karıştığı iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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